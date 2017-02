Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, katıldığı bir programda üniversitedeki FETÖ yapılanması ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şahin şunları söyledi:

"2011'de Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne aday oldum. Karşımızda o günün cemaati bugünün FETÖ'sü çıktı. Başhekimdim. El altından benim dosyalarımın olduğunu, tutuklanacağımı söyleyip yalan bilgilerle seçimi etkilemeye çalıştılar. Neticede paralelcilerin adayı rektör oldu. Rektör yardımcılığını kabul edip, sıkıntılara sabretmeseydim FETÖ yapılanmasının ne düzeyde olduğunu öğrenemeyecektim. Bunları ciğerlerine kadar tanıma imkânı yakaladım. Rektörlük görevimde üniversiteler içinde rekora imza atarak 181 kişiyi ihraç ettik. Askeriyeden, yargıdan, mülki amirlerden ve emniyetten ihraç edilen 2 bin 300 kişinin Selçuk Üiversitesi'nde doktora, yüksek lisans yapmış olduğunu belirledik. Bizden, 100 kadar hocanın rektör, dekan ve öğretim üyesi olarak başka üniversitelere gittiğini tespit ettik. İlgili kurumlara durumu bildirdik.

"FETÖ'CÜ DEĞİL BİZİM ÜYE"

Bazı insanları FETÖ'cü diye açığa aldık, soruşturuyoruz. Hukuk fakültesinde bir araştırma görevlisini açığa aldık. CHP Genel Merkezi'nden aradılar, "Ya bu FETÖ'cü değil bizim partimizin üyesi" diye kefil oldular. CHP Genel Başkan Yardımcısı ile CHP Konya Milletvekili gelip "Bu kız bizden" diye bilgi verdi. Hatayı düzeltmemizi istediler. Ama bir ay sonra hanımefendide ByLock çıktı. Meğerse CHP'ye kayıtlı ev ablasıymış. Bu paralel yapı, sanıldığı gibi bir cemaat hareketi değil. Türkiye piyasasına girmek için tezgâhın önüne muhafazakâr insanları koymuşlar. Arka planda her milletten, her dinden, her merciden insan var. Ülkemiz türlü badireleri Cumhurbaşkanımızın adil idaresi ve halkımızın güçlü iradesi ile atlattı. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin."(Türkiye)