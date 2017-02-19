Cani kardeşler

Adana'da koltuklarında kan lekeleri olan otomobili gören vatandaşlar polisi aradı. Ekiplerin ulaştığı araç sahibi, arabayı uzun süre önce Gökhan Nas'a verdiğini söyledi. Gencin önceki akşam Mehmet S. ve Halil S. ile birlikte evden çıktığı bir daha da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Kısa sürede yakalanan Mehmet Sait S. ifadesinde "Beraber iş yaptık Gökhan bizi dolandırdı. Akşam buluşup darp edip işkence yaptık. Ağabeyimle birlikte eski kum ocağının karşısına götürüp burada diri diri gömdük" dediği belirtildi. Bölgede yapılan kazada Gökhan Nas'ın cesedine ulaşıldı. Polis, Halil S.'yi her yerde arıyor.