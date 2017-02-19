Cani kardeşler

Adana'da koltuklarında kan lekeleri olan otomobili gören vatandaşlar polisi aradı. Ekiplerin ulaştığıaraç sahibi, arabayıuzun süre önce GökhanNas'a verdiğini söyledi. Gencin önceki akşam Mehmet S. ve Halil S. ile birlikte evden çıktığı bir daha da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Kısa sürede yakalanan Mehmet Sait S. ifadesinde "Beraber iş yaptık Gökhan bizi dolandırdı. Akşam buluşup darp edip işkence yaptık. Ağabeyimlebirlikte eski kum ocağınınkarşısına götürüp buradadiri diri gömdük" dediği belirtildi. Bölgede yapılan kazada Gökhan Nas'ın cesedine ulaşıldı. Polis, Halil S.'yi her yerde arıyor.
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