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Bombalı saldırıda kullanacaklardı

Lice ilçesinde düzenlenen da, 'lı teröristlerce bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 2 araç ile 330 kilogram esrar ele geçirildi

Bombalı saldırıda kullanacaklardı

'ın Lice ilçesinde 'lı teröristlerce bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 2 araç ile 330 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, teröristlerce yağmalanmış bir aracın bomba yüklü halde olduğu ve sansasyonel eylemlerde kullanılabileceği yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birlik köyü kırsalına düzenledi.

Operasyonda "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından aranan bir kişi yakalandı, PKK'lı teröristlerce bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen bir minibüs ve bir pikap ile beş ayrı yerde plastik variller içinde 330 kilogram esrar ele geçirildi.

Söz konusu araçlar, Patlayıcı Madde İmha Uzmanları ekibin incelemesinin ardından, Lice İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar 18:56
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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veysi veysi

ellerinize-saglık

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cevapla 19.02.2017 20:07
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