Samsun'da 9 Şubat günü 52 yaşındaki Muharrem Şen, tekne ile balık avına çıktı. Karadeniz'in dev dalgaları arasında kayboldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı DEGAK Özel Tim ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları denizin dalgalı oluşu nedeniyle sonuçsuz kaldı. Dün sabah balıkçının cesedine ulaşıldı. Mendirek yakınlarındadenizin 8 metre altında ağatakılan ceset, deniz polisitarafından sudan çıkartıldı. Polis memuru olan ve Bayburt'ta görev yapan oğlu Fatih Şen, babasının cesedi başında "Bırakma beni" diye gözyaşı döktü. Genci mesai arkaşlarıteselli etmeye çalıştı. Ceset, hastane morguna kaldırıldı. 30yıllık balıkçı olan MuharremŞen, 3 çocuk babasıydı.
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