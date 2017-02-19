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'Bırakma beni'

Denizde kaybolan balıkçının cesedi bulundu. Oğlu, babasını elini tutup “Bırakma beni” diye ağladı...

Bırakma beni
Samsun'da 9 Şubat günü 52 yaşındaki Muharrem Şen, tekne ile balık avına çıktı. Karadeniz'in dev dalgaları arasında kayboldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı DEGAK Özel Tim ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları denizin dalgalı oluşu nedeniyle sonuçsuz kaldı. Dün sabah balıkçının cesedine ulaşıldı. Mendirek yakınlarında denizin 8 metre altında ağa takılan ceset, deniz polisi tarafından sudan çıkartıldı. Polis memuru olan ve Bayburt'ta görev yapan oğlu Fatih Şen, babasının cesedi başında "Bırakma beni" diye gözyaşı döktü. Genci mesai arkaşları teselli etmeye çalıştı. Ceset, hastane morguna kaldırıldı. 30 yıllık balıkçı olan Muharrem Şen, 3 çocuk babasıydı.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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