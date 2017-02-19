Dünyada yok satan 'Cayla' isimli oyuncak bebek hakkında çıkan iddialar herkesi korkuttu! Amerika'nın en ünlü oyun ve oyuncak üretim şirketi Genesis Toys, 2 yıl önce Cayla, isimli bebeği piyasaya sürdü. Sahibinin sorduğu sorulara internet bağlantısı sayesindecevap veren bebek, kısa sürede ABD'deki ve Avrupa'daki market raflarında yerini aldı. Bugüne kadar 1milyondan fazla satıldı. En çok alıcısıda Almanya'dan çıktı. Almanya'nın Saarland Üniversitesi'nde okuyan Stefan Hessel isimli bir öğrenci ise oyuncağın adeta bir casus niteliği taşıdığını ortaya çıkardı. Hessel,Cayla'nın içine yerleştirilengizli kamera sayesindeailelerin izlendiğini söyledi. Ayrıca hackerların, bluetootla bebeğe bağlanıp mikrofon sistemini ele geçirebileceğini ve bu sayede de çocuklarla konuşabileceklerini belirtti. Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı ise üniversiteli gencin uyarısını dikkate aldı. Bakanlığabağlı olarak görev yapanFederal İnternet Ağı, (Bundesnetzagentur)çalışanlarınıCayla'yı incelemek içingörevlendirdi. Cayla'yı satın alan bütün ailelere de 'bebeğiimha edin' çağrısı yapıldı
KİŞİLİK HAKLARI TEHLİKEDE '
Konuyla ilgili açıklama yapan Federal İnternet Ağı Başkanı Jochen Homann, "Üzerinde gizli kamera ve mikrofon bulunan cihazlar, insanların kişilik haklarını tehlikeye düşürüyor. Bu tür oyuncaklar çok tehlikeli. Zira annebabaların haberi olmadan çocuğun ve diğer kişilerin konuşmalarını kaydedebilir ve kaydedilen bu bilgiler yayınlanabilir" şeklinde konuştu
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