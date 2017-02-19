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BBG evi

Amerikan oyuncak şirketi ’un ürettiği ‘’ isimli bebeğin casusluk yaptığı iddia edildi. Alman yetkililer, bebeği satın alan ailelere ‘hemen imha edin’ talimatı verdi!

BBG evi
Dünyada yok satan '' isimli oyuncak bebek hakkında çıkan iddialar herkesi korkuttu! Amerika'nın en ünlü oyun ve oyuncak üretim şirketi Genesis Toys, 2 yıl önce Cayla, isimli bebeği piyasaya sürdü. Sahibinin sorduğu sorulara internet bağlantısı sayesinde cevap veren bebek, kısa sürede ABD'deki ve Avrupa'daki market raflarında yerini aldı. Bugüne kadar 1 milyondan fazla satıldı. En çok alıcısı da Almanya'dan çıktı. Almanya'nın Saarland Üniversitesi'nde okuyan Stefan Hessel isimli bir öğrenci ise oyuncağın adeta bir casus niteliği taşıdığını ortaya çıkardı. Hessel, Cayla'nın içine yerleştirilen gizli kamera sayesinde ailelerin izlendiğini söyledi. Ayrıca hackerların, bluetootla bebeğe bağlanıp mikrofon sistemini ele geçirebileceğini ve bu sayede de çocuklarla konuşabileceklerini belirtti. Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı ise üniversiteli gencin uyarısını dikkate aldı. Bakanlığa bağlı olarak görev yapan Federal İnternet Ağı, (Bundesnetzagentur) çalışanlarını Cayla'yı incelemek için görevlendirdi. Cayla'yı satın alan bütün ailelere de 'bebeği imha edin' çağrısı yapıldı

KİŞİLİK HAKLARI TEHLİKEDE '
Konuyla ilgili açıklama yapan Federal İnternet Ağı Başkanı Jochen Homann, "Üzerinde gizli kamera ve mikrofon bulunan cihazlar, insanların kişilik haklarını tehlikeye düşürüyor. Bu tür oyuncaklar çok tehlikeli. Zira annebabaların haberi olmadan çocuğun ve diğer kişilerin konuşmalarını kaydedebilir ve kaydedilen bu bilgiler yayınlanabilir" şeklinde konuştu
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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