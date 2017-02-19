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Bal değil zehirler

Nakliyeci B.T. ‘bal dudak’ lakablı kadınların tuzağına düştü. Çıplak fotoğraflarıyla şantaja uğradı. “28 yıllık evliliğim bitti, müşterilerime rezil oldum” diyen işadamı tazminat davası açacak...

Bal değil zehirler
'da 2'si kadın 5kişilik çete tarafından çıplak fotoğrafları çekilerek, şantaj yapılan işadamının hayatı karardı. Eşinin kendisine boşanma davası açmaya hazırlandığını söyleyen B.T. "Hem işimi hem de eşimi kaybetmekle karşı karşıya kaldım. Hayatımı mahvettiler. Bu kişilere mahkemede hesaplaşacağız" dedi. Filmleri aratmayan olay şöyle gelişti... Nakliyat firması olan B.T.'yi 6 Şubat günü arayan Berçin A. adlı kadın, evini İzmir'den Aydın'a taşıtmak istediğini söyledi. Berçin A. ile bir restoranda buluşan işadamı B.T. iddiaya göre içeceğine ilaç konulduğu için baygınlık geçirdi.

EVDEN EVE ŞANTAJ!
Baygın halde götürüldüğü evde çıplak fotoğrafları çekilen ve 600 lira parası alınan B.T. kendine geldiğinde büyük şok yaşadı. Kısa süre sonra ise Berçin A. telefonla işadamını arayarak, ellerinde çıplak fotoğraflarının olduğunu, bunun karşılığı 200 bin lira ödemesi gerektiğini söyledi. Parayı getirmediği takdirde çıplak fotoğrafları afişe bastırarak tüm Aydın'a asacağını da söyleyen Berçin A. telefonu kapattı. Polisi arayan işadamı, buluşma noktasına ekiplerle gitti. Gözaltına alınan Berçin A., Kadir Ç., Semra T., Aydın K. ve Macit Ö. tutuklandı. Berçin A. ile Semra T.'nin yaşadıkları mahallede 'bal dudak kızlar' lakabıyla tanındıkları ve 5 kişilik çete oldukları öğrenildi.

HERKESE REZİL OLDUM
Kendisine kurulan tuzak nedeniyle iş hayatı olumsuz etkilenen B.T. zor günler geçirdiğini söyledi. Çetenin tuzağına düştüğünü belirten talihsiz adam şöyle konuştu: "Yaşadığım olay nedeniyle 28 yıllık eşimle boşanma noktasına geldik. Ailemle sorun yaşıyorum. İş hayatım olumsuz etkilendi. Önceden beni arayan müşterilerim artık aramıyor. Rezil oldum. Kurdukları tuzakla hayatımı mahvettiler. Bu kişilere tazminat davası açacağım. Peşlerini bırakmayacağım."


B.T


İhsan KARATAŞ / Kazım YÖRÜKCE
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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