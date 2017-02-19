Babasından korktu gasp yalanı uydurdu

Konya'da yaşayan 21 yaşındaki Şule G., 14 Şubat'ta çantasını kapkaççıların çaldığını iddia etti. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Ancak verileneşkale ulaşılamadı. Yeniden ifadesi alınan Şule G. "14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle erkek arkadaşıma hediye almıştım. Hediyeyleeve giderken yolda babamıgördüm. Paniğe kapıldım. Sonra çantamla birlikte hediyeyi çöpe attım" dedi. Şule G. hakkında suç uydurmaktan işlem başlatıldı.
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