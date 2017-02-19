Bab’a hamle

TAKVİYE KUVVET GELDİ
Operasyonda 9 bina, 2 araç, 1 akaryakıt istasyonu imha edildi. Harekatlar sonucunda 16 terörist de öldürüldü. Öğle saatlerinden itibaren ise insansız hava araçlarıyla yapılan keşif uçuşlarının ardından belirlenen terör hedefleri, Fırtına obüsleriyle etkisiz hale getirildi. Kentin güneybatı ile kuzey kesimlerinde terör örgütü DEAŞ keskin nişancılarla, bombalı araç ve patlayıcılarla muhaliflerin kentin kenar mahallelerine girişini engellemeye çalışırken Özgür Suriye Ordusu'na bağlı muhalifler de sokak çatışmalarıyla teröristleri bölgeden temizlemeye devam etti. Bu arada Hamza Tugayı da takviye olarak bölgeye ulaştı.
İYİ Kİ MEHMETÇİK VAR
DEAŞ, bölgede yaşayan sivilleri canlı kalkan olarak kullanırken Mehmetçik ve ÖSO dün de yüzlerce sivili güvenli alanlara taşıdı. Bab bölgesinden alınıp çevre köylere yerleşen 150 Suriyeli aileye de dün gıda, bebek paketi ve battaniye yardımı yapıldı. DEAŞ zulmünden kaçan insanlar "Özgür Suriye Ordusu mensupları bizi çok iyi karşıladı. Bize gerekli insani yardımlarda bulundu. DEAŞ, halka büyük zarar verdi. DEAŞ'ın olduğu bölgelerde savaş ve ölüm var. Tekrar evimizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bize yardım edenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
YPG'Yİ YA SİZ ÇIKARIN YA BİZ ÇIKARIRIZ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, İncirlik'te kurulan Suriye masasında ABD'li mevkidaşı Orgeneral Joseph Dunford'la yaptığı görüşmenin perde arkasına TAKVİM ulaştı. Buna göre Akar, Ankara'nın Menbiç ve Rakka ile ilgili politikasını net ifadelerle anlattı. Orgeneral Akar, "El Bab'dan sonra, Menbiç'e yöneleceğiz. Daha önce söz verdiğiniz gibi, PKK/PYD'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesini sağlamanızı bekliyoruz. Yoksa onları biz çıkaracağız. Rakka için uluslararası koalisyonla birlikte hareket edebiliriz. Rakka için PKK/PYDYPG ısrarınızdan vazgeçin. 80 milyonluk Türkiye sizin müttefikiniz, bunu göz ardı etmemeniz gerekir" mesajı verdi.
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