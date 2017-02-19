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65 göçmen yakalandı

65 göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik ekipleri, dün Ayvacık'dan Yunan adalarına giden bir mülteci teknesini belirledi. Yaptığı operasyonla aralarında kadın ve çocukların olduğu 65 kaçak göçmeni bir mil açıkta yakaladı. Giyecek ve yiyecek verilen göçmenler, Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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