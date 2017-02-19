3 yıllık firar bitti

Adana'da 2014'de Ekrem D., Mustafa K., Murat O. ve Ayhan A., silahlı saldırıya uğradı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ahmet A., kurtarılamadı. A.A. tutuklandı. Emniyet güçleri, olaya karışan Kenan A.'nın ise 3yıldan beri sahte kimlikle Şanlıurfa'nınSiverek ilçesinde yaşadığını belirledi. Ekipler, Kenan A.'yı eve düzenlediği baskınlayakaladı. Üzerinde Faruk Pak adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan firari tutuklanarakcezaevine gönderildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.