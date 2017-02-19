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3 yıllık firar bitti

3 yıllık firar bitti
Adana'da 2014'de Ekrem D., Mustafa K., Murat O. ve Ayhan A., silahlı saldırıya uğradı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ahmet A., kurtarılamadı. A.A. tutuklandı. Emniyet güçleri, olaya karışan Kenan A.'nın ise 3 yıldan beri sahte kimlikle Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşadığını belirledi. Ekipler, Kenan A.'yı eve düzenlediği baskınla yakaladı. Üzerinde Faruk Pak adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan firari tutuklanarak cezaevine gönderildi
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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