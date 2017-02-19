1 tonluk kalleşlik

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde PKK'lı teröristler, hakim ve savcılarla emniyet mensuplarının oturduğu lojmanlara yönelik önceki akşam bombalı araçla saldırı düzenledi. PKK'lı terörist ticari araç içerisinde bidonlara doldurulan 1 ton patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Saldırıda, zabıt kâtibinin oğlu 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve mahalle bekçisi İbrahim Kete şehit oldu, 34 kişi de yaralandı. Saldırıda 30 araç kullanılamaz hale geldi. Saldırının izleri günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Apartmanlar harabeye dönerken, otomobillerin ise hurda haline geldiği görüldü. Yapılan ilk incelemede çalıntı olduğu değerlendirilen araçta 1 ton bomba kullanıldığı saptandı. Apartmanlara büyük Türk bayrakları ile mavi brandalar asıldı.
BENİM CENNETLİK OĞLUM
Saldırıda hayatını kaybeden çocuğun babası Mustafa Günak, zemin katta oturduklarını ve oğlunun apartman boşluğundayken meydana gelen patlamada şehit olduğunu kaydetti. Günak, "Bana 'Babacığımlojmandaki yavru kediye sütlüekmek götüreceğim' dedi. Ben de 'götür oğlum' dedim. Lojmanda bulunan ve aç olan bir kedi yavrusuna sütlü ekmek götürürken patlama oldu, bir daha eve gelemedi. Benim oğlum şehitoldu. Vatanımız sağ olsun" dedi. Anne Mukadddes Günak ise, "Oğlumcennetlik, onlar kendini düşünsün. Ben şehit verdim" dedi. Saldırıda şehit olan 2 çocuk babası 26 yaşındaki emniyet bekçisi İbrahim Kete'nin yakınlarına daha önce, "Şehit olsam da korkmuyorum" dediği belirtildi. Şehit İbrahim'in eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Ahmet Oktay Günak'ın cenazesi merkez Haliliye ilçesinde defnedildi.
SALDIRGANYAKALANDI
Bombalı aracı Mardin Mazıdağı'ndan, olaydan yaklaşık 4 saat önce Viranşehir'e getirip, Hakim ve Savcılar Sitesi'ne park ettiği öğrenilen saldırgan yakalandı. Saldırıyla ilgili 26 kişi de gözaltına alındı.
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