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-10 derecede kaynar şölen!

-10 derecede kaynar şölen!
Ağır kış koşullarının sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu hava yaşamı olumsuz etkilerken karın tadını çıkaranlar da var. Sıcaklığın sıfırın altında 10 derece olduğu 'ın Göle İlçesi'nde fotoğraf meraklıları ilginç bir yola başvurdu. Gençler fotoğraf çekmek için havaya kaynar su fırlattı. Yere düşmeden donan su zerreleri ortaya kartpostal gibi bu görüntüyü çıkardı.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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