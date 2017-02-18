Yok 'yağ'!

FETÖ, İzmir’de de yuvalandı! Babalar Grubu’ndaki iş adamları teröristbaşı Gülen’e hizmette sınır tanımadı! Orkide Yağları’nın sahibi Ahmet Küçükbay, örgüte bir kalemde 4 milyon dolar bağışladı! Kanal 35 adlı televizyon kanalında ise ABD’li 10 kişinin katıldığı bir toplantı yapıldı...
Teröristbaşı Gülen, İzmir'de palazlandı! Vaiz görüntüsü adı altında kanlı örgütünün temellerini attı! Fetullah Gülen ile örgütüne ise kentteki bazı işadamlarından inanılmaz destek yağdı. İzmir'deki "Babalar Grubu"na yönelik iddianame, milyon dolarlık himmetleri tek tek ortaya çıkardı. Akaryakıt şirketi sahibi Adem Seçilmiş, İzmir'de hazırlanan FETÖ iddianamede tanık olarak yer aldı. Seçilmiş 2000 ila 2008 yılları arasında ilk olaraken alt seviyedeki sohbetlere gittiğini anlattı. Ardından 2004-2005 yıllarında en zenginlerin katıldığı ve Yamanlar Koleji'nde yapılan toplantıya davet edildiğini açıkladı. Katıldığı o toplantıda ise şunları yaşadığını anlattı: "Gittiğimde hepsi de zengin 200 kişivardı. En ön sırada en zenginler oturuyordu.Mikrofon önce Orkide Yağları'nın sahibiAhmet Küçükbay'a uzatıldı. Küçükbay,yıllık 4 milyon dolar himmet bağışladı.Rodi Giyim'in sahibi Fatih Kazancı ve FetinKazancı 3 milyon, Üniversal Kimya'nınsahibi Emir Ağbaş da örgüte 1.5 milyondolar yıllık ödeme yaptı. Ağbaş ayrıca yurtyaptırıp örgüte verdi."
"50-60 BİN TL MAAŞ VERİYORUZ"
Sanıklardan Ahmet Küçükbay'a ait olan Kanal 35'in eski genel müdürü Nurettin Memur'un ifadesinde ise ilginç bilgiler yer aldı. Memur, şu ifadeleri kullandı: "Zaman gazetesinin genelyayın yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış,kapatılan Bugün Gazetesi Ankara TemsilcisiAdem Yavuz Arslan ve Ali Akkuş'u üniversite yıllarından tanıyordum. Ege Bölgesi imamı Bekir Baz, sık sık Ahmet Küçükbay'ın şirketlerine gelerek, bölgedeki bazı vali ve bürokratların da katıldığı gizli toplantılar yapardı. Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış ile sık sık buluşurduk. Bir görüşmemizde Kamış'a, geçmişleri göz önüne alındığında, bazı kişilerin Samanyolu Yayın Grubu'nun görsel ve yazılı kısmında program yapıp yazı yazmalarının ilginç olduğunu, bunların nasıl çalıştığını sordum. Bana 'Bunlara aylık 50-60 bin lira maaşlar veriyoruz. Elbette bizim istediğimiz gibi yazı yazıp programlar yapacaklar. Bunları bırak, 2025'te tüm dünya bize tabi olacak' dedi."
AMERİKALILAR'LA GİZLİ TOPLANTI Nurettin Memur ayrıca, 2009'da Amerika'dan gazeteci görünümlü esrarengiz 10 kişinin Kanal 35'e geldiğini anlattı. Memur, "Bu gizemli ABD'liler Ahmet Küçükbay, Şifa Hastanesi Başhekimi Mehmet Ateş ve Abdullah Kavuk'la toplantı yaptı. Erdoğan'ın ve hükümetinin İsrail politikasını eleştirdiklerini anlattı" diye konuştu.
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