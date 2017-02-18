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Yıldırım ve Pence'den kritik görüşme

'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmesi sona erdi

Yıldırım ve Penceden kritik görüşme

Başbakan Binali Yıldırım'ın, ABD Başkan Yardımcısı ile görüşmesi sona erdi.

, 'yı ziyareti kapsamında katıldığı 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi.

Commerz Bank binasında basına kapalı gerçekleşen görüşme, 50 dakika sürdü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi 19:40
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