Yıldırım ve Pence'den kritik görüşme

Başbakan Binali Yıldırım'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesi sona erdi.
Başbakan Yıldırım, Almanya'yı ziyareti kapsamında katıldığı 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi.
Commerz Bank binasında basına kapalı gerçekleşen görüşme, 50 dakika sürdü.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.