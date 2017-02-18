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Yıldırım-Pence görüşmesi başladı

, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi

Yıldırım-Pence görüşmesi başladı

Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı ile görüşmesi başladı.

ve ABD Başkan Yardımcısı Pence ile 'yı ziyareti kapsamında katıldığı 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesi basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Yıldırım ve Pence, basına tokalaşarak poz verdi.

Commerz Bank binasında gerçekleşen görüşme, TSİ 19.30'da başladı.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan katılıyor.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi 19:40
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