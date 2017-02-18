Yasak aşk cinayeti

Kütahya'da yasak aşk, cinayetle bitti. Evli ve 1 çocuk babası İsmailYavuz (25), önceki gece yasak aşk yaşadığı evli ve 1 çocuk annesi Emine Cangür'ün (34) evine gitti. Sabaha karşı kavga sesleri duyan komşular, durumu polise haber verdi. Eve giden polis, Yavuz'un cesediyle karşılaştı. Cesedin başında elinde 2 kanlı bıçakla görülen Emine Cangür, cinayeti itiraf etti ve evde başka kimsenin olmadığını söyledi. Ancak polis ekipleri, evin arka odasında saklanan Emine Cangür'ün eşi Mehmet Cangür'ü (38) yakaladı. Karı-koca, gözaltına alındı. "Cinayetiben işledim" diyen Emine Cangür, sorgusunda ifadesini değiştererek eşini suçladı. Emine Cangür, cinayeti şu sözlerle anlattı: "Eşim cep telefonu mesajlarıma baktı. Yavuz ile olan mesajlaşmalarımı görünce çıldırdı. Benim telefonumdan İsmail'e, 'Eşimevde yok. Eve gel' diye mesaj attı. Daha sonra bacaklarımdan bıçakladı. Ardından beni soydu ve bornoz giydirdi. İsmail gelince benim bornozlu olarak kapıyı açmamı ve onu yatak odasına götürmemi istedi. O da evde saklandı. İsmail geldiğinde onu yatak odasına götürdüm. O anda eşim odaya girdi. İsmail kaçmak istedi. Eşim onu koridorda defalarca bıçakladı, sonra da bıçağı zorla elime verdi. Kendisi de elimi tutup İsmail'in boynuna ve cinsel organına doğru bıçağı sapladı. Polisler eve gelince de korkumdan 'Cinayeti ben işledim' demek zorunda kaldım. Ancak İsmail'i kocam öldürdü." MehmetCangür'ün ise suçlamaları kabuletmediği öğrenildi.
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