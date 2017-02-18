Yol Durumu
  1. Eski çocuklar
  2. Ölüm kapısı

Yanarak can verdi

Yanarak can verdi
İstanbul Zeytinburnu'nda dün 85 yaşındaki Ayşe Küçük, oğlunun işe gitmesinden sonra elektrik sobasını yaktı. Soba devrilince evde yangın çıktı. Çevredekiler itfaiyeyi aradı. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı.
Etiketler:
  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar