Yanarak can verdi

16 / 1
10 / -2
8 / -4
-9 / -32
9 / -6
12 / -4
8 / -4
15 / 7
-10 / -27
4 / -6
16 / 2
13 / -4
12 / -2
6 / -8
-3 / -17
9 / -3
2 / -10
-7 / -17
10 / -7
10 / -3
14 / -2
14 / 2
10 / -7
8 / -8
13 / 0
7 / -7
13 / 0
15 / -3
7 / -8
4 / -10
-4 / -20
11 / -6
10 / -4
12 / -1
2 / -10
-4 / -14
14 / 0
-2 / -17
7 / -4
10 / 1
15 / 2
11 / 1
12 / -3
6 / -6
-8 / -27
10 / -5
8 / -6
9 / -6
13 / -2
9 / -8
11 / -1
13 / 2
9 / -4
9 / -5
7 / -5
14 / 0
4 / -5
15 / 5
11 / 2
-4 / -20
6 / -6
7 / -6
12 / -1
15 / -1
9 / -2
14 / 1
11 / 0
5 / -5
9 / 1
4 / -10
12 / -2
-3 / -8
10 / 0
11 / -4
10 / -2
6 / -10
10 / -4
-3 / -16
12 / 1
6 / -9
9 / 0
İstanbul Zeytinburnu'nda dün 85 yaşındaki Ayşe Küçük, oğlunun işe gitmesinden sonra elektrik sobasını yaktı. Soba devrilince evde yangın çıktı. Çevredekiler itfaiyeyi aradı. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.