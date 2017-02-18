Vicdan kurulu

Korkunç olay dün 14 Şubat günü İstanbul Ataşehir'de meydana geldi. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Banu Kuru, kaldığı öğrenci yurdunun 4'üncü katından düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde ölüm kalım savaşı veriyor. Polis ise olayla ilgili yurt yönetimi ve genç kızın arkadaşlarının ifadesini aldı. İntihar ve 'aşağıya atılma' iddialarını detaylı bir şekilde araştıran Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın sırrını çözmeye çalışıyor. Hastane bahçesinde kardeşinden gelecek müjdeli haberi bekleyen ağabey Onur Kuru, "Telefonda konuştuğumuz sırada arkadan bağrışma sesleri duydum. Ne olduğunu sorunca, aralarındaki problemi anlattı. Birbirlerinin eşyalarını almalarıyla ilgili tartışıyorlarmış. Kardeşimi de hırsızlıkla suçlamışlar. Hemen yurt yönetimine gitmesini söyledim. Daha sonra kendim de yurdu aradım ve nöbetçi memurdan olayın çözülmesi için rica da bulundum. Ancak söylediklerimi umursamadı. Sonraki gün de zaten böyle bir olay yaşandı. Kardeşim pencereden atılmış olabilir. Vicdanları varsa olayı anlatsınlar" diye konuştu. Kuzeni Damla Kuru ise "Kalabalık görünce odasına çıktım. Olayda adı geçen tartıştığı kıza sordum, Banu'nun kendisini camdan aşağıya attığını söyledi. Tek temennimiz Banu iyileşir ve olayın aslını bize anlatır." dedi.



Furkan KARA