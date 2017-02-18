Vicdan kurulu

Öğrenci yurdunun 4’üncü katından düşen Banu Kuru, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Kız kardeşinin pencereden atıldığını iddia eden ağabeyi “Onu hırsızlıkla suçlamışlar ve aralarında bir tartışma yaşanmış. Biraz vicdanları varsa suçlarını itiraf etsinler” dedi
Korkunç olay dün 14 Şubat günü İstanbul Ataşehir'de meydana geldi. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Banu Kuru, kaldığı öğrenci yurdunun 4'üncü katından düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımünitesinde ölüm kalım savaşı veriyor. Polis ise olayla ilgili yurt yönetimi ve genç kızın arkadaşlarının ifadesini aldı. İntihar ve 'aşağıya atılma'iddialarını detaylı bir şekilde araştıranCinayet Büro Amirliği ekipleriolayın sırrını çözmeye çalışıyor. Hastane bahçesinde kardeşinden gelecek müjdeli haberi bekleyen ağabey Onur Kuru, "Telefonda konuştuğumuz sırada arkadan bağrışma sesleri duydum. Ne olduğunu sorunca, aralarındaki problemi anlattı. Birbirlerinin eşyalarını almalarıyla ilgili tartışıyorlarmış. Kardeşimi de hırsızlıkla suçlamışlar. Hemen yurt yönetimine gitmesini söyledim. Daha sonra kendim de yurdu aradım ve nöbetçi memurdan olayın çözülmesi için rica da bulundum. Ancak söylediklerimi umursamadı. Sonraki gün de zaten böyle bir olay yaşandı. Kardeşim pencereden atılmış olabilir. Vicdanları varsa olayı anlatsınlar" diye konuştu. Kuzeni Damla Kuru ise "Kalabalık görünce odasına çıktım. Olayda adı geçen tartıştığı kıza sordum, Banu'nun kendisini camdan aşağıya attığını söyledi. Tek temennimizBanu iyileşir ve olayın aslını bizeanlatır." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.