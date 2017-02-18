Milli imkanlarla üretilen ve testleri devam eden 'Kanatlı Güdüm Kiti', mevcut MK83 ve MK82 bombalarının menzilini 100 km'ye kadar çıkaracak. Testlerin tamamlanmasından sonra 'Kanatlı Güdüm Kiti' Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girecek.
MENZİLİ 100 KM'YE ÇIKARTACAK
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen klasik mühimmatları TÜBİTAK-SAGE'nin geliştirdiği 'Kanatlı Güdüm Kiti' akıllı hale getirecek. Böylece mevcut havadan karaya atılan MK-82 ve MK-83 tipi bombalar her türlü hava koşulunda hassas vuruş yeteneği kazanacak. 2013 yılında gerçekleştirilen 'Pençe' tatbikatında ilk atış testlerinde Kanatlı Güdüm Kiti takılı olan MK-83 mühimmatı 100 km menzil'den hedefi imha etmişti.
ASELSAN-TÜBİTAK ORTAKLIĞIYLA ÜRETİLİYOR
TÜBİTAK-SAGE ile ASELSAN arasından imzalanan sözleşme kapsamında, TÜBİTAK SAGE güdüm kitlerinin geliştirilmesini üstlenecek.
DÜŞMAN HAVA SAHASINA GİRMEDEN ATEŞLEME İMKANI
Kanatlı Güdüm Kiti projesi ile birlikte Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları düşman hava savunma sistemlerinin etkili alanına girmeden hedefleri etkisiz hale getirecek.
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Mk-82 ile birlikte
Boy: 2500 mm
Kanat Açıklığı: 2600 mm
Çap: 275 mm
Ağırlık: 300 kg
Mk-83 ile birlikte
Boy: 3200 mm
Kanat Açıklığı: 2600 mm
Çap: 355 mm
Ağırlık: 600 kg
OPERASYONEL ÖZELLİKLER
30.000 ft irtifa için 60 NM ve 10.000 ft irtifa için 20 NM menzil
10 m hassasiyetle yüksek hızda öldürücü vuruş
10o-80o arasında ayarlanabilir vuruş açısı
600 knot uçuş hız limiti
KKS/ANS ile yüksek hassasiyet
Güçlü yok edici etki
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