Terör WARDiyası

ABD'si Avrupa'sı Türkiye karşıtı hainlere destek sağladı! Kanlı terör örgütleri ile işbirlikçilerini korumaya aldı! Haddini aştı! Edirne'de yaşanan bir olay ise bunun son kanıtıydı. Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Julie Ward, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'li Selahattin Demirtaş'la görüşme yapmak için soluğu Edirne'de aldı! Cezaevinin kapısına dayandı! Cezaevi önünde açıklama yaptı.



BAKANLIK İZİN VERMEDİ

İngiltere'deki seçmen kitlesi içinde Kürt kökenliler olduğunu belirterek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için "Kürdistan" ifadesini kullandı. Bu sırada açıklamayı takip eden bir gazetecinin sabrı taştı. Julie Ward'a "Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yok. Türkiye'nin Doğu bölgesi var. Sürekli demokrasi sorunundan bahsediyorsunuz bizim ülkemizde demokrasiden çok terör sorunu var. İnsanlarımız ölüyor, polislerimiz şehit oluyor. Bu ifadeyle tam olarak ne anlatmak istiyorsunuz?" diye sorarak tokadı attı. Bu soruya kaçamak cevap veren Ward, söylemini değiştirerek "Kürdistan" yerine "Türkiye'nin güneyi" ifadesini kullandı. Heyet, Adalet Bakanlığı'ndan izinleri olmadığı gerekçesiyle Demirtaş'la görüşemeden kentten ayrıldı.



Ward ile beraberindeki heyet, Demirtaş şovu yaptı. Bakanlık izin vermeyince kapıdan içeri alınmadı.