Tam isabet

El Bab’ı terörden temizlemek için son bir haftada taş üstünde taş bırakmayan Mehmetçik terörist ayrımı yapmadı. Şehrin kontrolünün alındığı geçen hafta boyunca 19’u PKK’lı, 166’sı DEAŞ’lı 185 terörist imha edildi.
Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. Yoğun ateş desteğiyle büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab'ın temizlenmesine yönelik çalışmalara dün de devam edildi. Harekatın 178'inci gününde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ'a ait 70 hedefe atış yapılarak muhtemel barınma yerleri ve silah mevzileri baskı altına alındı. Yapılan topçu atışları, düzenlenen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 13 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Harekat kapsamında Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 229 meskun mahal ve bin 910 kilometrekarelik alanda kontrol sağlanırken El Bab operasyonunda ise şehir dört taraftan kontrol altına alındı. Son olarak Bab-Tadif kavşağı da arındırılırken bölgede DEAŞ, PKK, YPG ayrımı gözetmeksizintemizlik yapıldı.
KESKİN NİŞANCI DESTEĞİ
9-15 Şubat 2017 tarihleri arasında Mehmetçik, 19'u PKK'lı, 166'sı da DEAŞ'lı olmak üzere 185 teröristi imha ederken 3 cephanelik, 3'ü patlayıcı yüklü 7 araç, 3 komuta merkezi, 213 bina ve 10 savunma mevziisi de yerle bir edildi. El Bab içindeki temizliğe çoğunlukla Özgür Suriye Ordusu askerleri katılırken, Mehmetçik de keskin nişancı desteği verdi.
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