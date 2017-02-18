Yol Durumu
  1. Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü
  2. Pompeo FETÖ için geldi

Taksim Cami’nin temeli atıldı

Taksim Cami’nin temeli atıldı

İstanbul'un simge merkezlerinden olan Taksim Meydanı'nda yapılacak Taksim Camii'nin temeli dün törenle atıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti. Konuşmalarda Taksim bölgesindeki cami eksikliğine dikkat çekilerek, caminin önemli bir eksikliği gidereceğine vurgu yapıldı. Yıllardır Maksem'in arkasındaki boş alana konuşlanan Çevik Kuvvet'in, alanı boşaltma faaliyetleri de başladı. Araçları da Atatürk Kültür Merkezi'nin yanındaki otoparka taşındı.
Etiketler:
  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar