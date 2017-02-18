Taksim Cami’nin temeli atıldı

İstanbul'un simge merkezlerinden olan Taksim Meydanı'nda yapılacak Taksim Camii'nin temeli dün törenle atıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti. Konuşmalarda Taksim bölgesindeki cami eksikliğine dikkat çekilerek, caminin önemli bir eksikliği gidereceğine vurgu yapıldı. Yıllardır Maksem'in arkasındaki boş alana konuşlanan Çevik Kuvvet'in, alanı boşaltma faaliyetleri de başladı. Araçları da Atatürk Kültür Merkezi'nin yanındaki otoparka taşındı.





