Sözcü’den küstah karikatür

Burak Akbay'ın sahibi olduğu SözcüGazetesi'nin okurlarına ücretsiz dağıttığımizah eki Gırgır, önceki gün Hz. Musa'yahakaret eden bir karikatür yayınladı.Sözcü'nün alçak saldırısı toplumun herkesiminden tepki topladı. Kamuoyundangelen tepkilere daha fazla dayanamayanSözcü, dergiyi kapatma kararı aldı. Dergideçalışanların tamamı ise işten çıkarılırken,"Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniylebasım öncesi fark edilemeyenbu 'berbat' karikatür incitmiş olduğumuzherkesten özür dileriz" açıklamasıyapıldı. İyice köşeye sıkışan Sözcü, ahlaksızlığınıörtmek için Gırgır'ı 'tanımamazlıktan'geldi. Hatta gazetenin haber sitesisanki kendileriyle hiç alakası yokmuş gibibir haber de yayınladı. Fakat sosyal medyakullanıcıları ahlaksızlığın asıl sorumlusununSözcü gazetesi olduğunu vurguladı.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndanyapılan açıklamada, derginin 10.sayfasında yayınlanan "Musa Kızıldeniziayırır ve Yahudileri kurtarır" başlıklıkarikatürün "hakaret" içermesi nedeniyleresen soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, karikatürün, Hz. Musa baştaolmak üzere semavi dinlere hakaret içerdiğineilişkin hususların soruşturulabilmesiiçin şüpheliler hakkında "halkın bir kesimininbenimsediği dini değerleri aşağılamak"suçundan soruşturma açıldığı kaydedildi.
AHLAKSIZLIK Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın da vatandaşların büyük tepki gösterdiği skandal karikatür ile ilgili açıklama yaptı. Skandal karikatüre tepki gösterirken Kalın, "Bunun adı mizah ve ifadeözgürlüğü değil, ahlaksızlık venefret suçudur. Mukaddesatayönelik bu saygısızlığı şiddetlekınıyorum" ifadelerini kullandı.
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