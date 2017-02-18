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Sözcü’den küstah

Sözcü, halkın değerlerini yine aşağıladı. Dergisi Gırgır’da, Hz. Musa’ya küfür eden yayınladı

Sözcü’den küstah karikatür
Burak Akbay'ın sahibi olduğu Sözcü Gazetesi'nin okurlarına ücretsiz dağıttığı mizah eki Gırgır, önceki gün Hz. Musa'ya hakaret eden bir karikatür yayınladı. Sözcü'nün alçak saldırısı toplumun her kesiminden tepki topladı. Kamuoyundan gelen tepkilere daha fazla dayanamayan Sözcü, dergiyi kapatma kararı aldı. Dergide çalışanların tamamı ise işten çıkarılırken, "Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle basım öncesi fark edilemeyen bu 'berbat' karikatür incitmiş olduğumuz herkesten özür dileriz" açıklaması yapıldı. İyice köşeye sıkışan Sözcü, ahlaksızlığını örtmek için Gırgır'ı 'tanımamazlıktan' geldi. Hatta gazetenin haber sitesi sanki kendileriyle hiç alakası yokmuş gibi bir haber de yayınladı. Fakat sosyal medya kullanıcıları ahlaksızlığın asıl sorumlusunun olduğunu vurguladı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, derginin 10. sayfasında yayınlanan "Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudileri kurtarır" başlıklı ün "hakaret" içermesi nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, karikatürün, Hz. Musa başta olmak üzere semavi dinlere hakaret içerdiğine ilişkin hususların soruşturulabilmesi için şüpheliler hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçundan soruşturma açıldığı kaydedildi.



AHLAKSIZLIK
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın da vatandaşların büyük tepki gösterdiği skandal karikatür ile ilgili açıklama yaptı. Skandal karikatüre tepki gösterirken Kalın, "Bunun adı mizah ve ifade özgürlüğü değil, ahlaksızlık ve nefret suçudur. Mukaddesata yönelik bu saygısızlığı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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