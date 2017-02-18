Sosyal medya teröristlerine gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK lehine paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.
JANDARMA EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada M.U. adına açılan hesap üzerinden PKK lehine paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında Yenibosna'da bir eve operasyon düzenleyen ekipler, M.U'nun da aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.
ŞİFRELİ DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan aramada, 13 cep telefonu ile 1 şifrelenmiş doküman ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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