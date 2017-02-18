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Soros’a ’den ‘’ kampanyası

Soros’a ABD’den ‘sınır dışı’ kampanyası
'de Başkan 'tan Macar kökenli milyarder 'u Birleşik Devletler'den etmesini isteyen bir kampanya başlatıldı. 9 binden fazla kişi Soros'un gönderilmesini isteyen online dilekçeye imza attı. Soros'un muhalifleri, ünlü işadamını Açık Toplum Vakfı üzerinden 100 ülkenin iç ilişkilerine müdahale etmekle suçluyor. Soros'un art arda Avrupa'daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki isyanların fitilini ateşlediğini ve tartışmalı faaliyetleri olduğunu belirten anti-Soros cephesi, ABD için tehdit oluşturduğu konularda da müdahil olduğunu iddia ediyor. ABD'deki protesto yürüyüşlerinin arkasındaki 50'den fazla grubun Soros'un kaynaklarından yararlandığı da belirtiliyor.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi 01:02
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