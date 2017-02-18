Sobadan sızan gaz yaşlı çifti ayırdı

Denizli'de yaşayan Kadir Yüksel(79) ile eşi Gülsüm Yüksel (73), evlerindesobadan sızan karbonmonoksit gazındanzehirlendi. Yaşlı çiftten haber alamayanyakınları, eve girdi. Hareketsiz halde bulunanyaşlı çift için sağlıkekiplerinden yardımistendi. Eve gidenekipler, zehirlenmesonucu KadirYüksel'in yaşamınıyitirdiğini, eşiGülsem Yüksel'inise durumunun ağırolduğunu tespitetti. Ambulanslahastaneye kaldırılanGülsüm Yüksel'inhayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Soba kurbanı Kadir Yüksel, gözyaşlarıarasında toprağa verildi. Olayla ilgilisoruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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