Sobadan sızan gaz yaşlı çifti ayırdı

Denizli'de yaşayan Kadir Yüksel (79) ile eşi Gülsüm Yüksel (73), evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yaşlı çiftten haber alamayan yakınları, eve girdi. Hareketsiz halde bulunan yaşlı çift için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Eve giden ekipler, zehirlenme sonucu Kadir Yüksel'in yaşamını yitirdiğini, eşi Gülsem Yüksel'in ise durumunun ağır olduğunu tespit etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gülsüm Yüksel'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Soba kurbanı Kadir Yüksel, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.