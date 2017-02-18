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Sırtını PKK'ya dayayan Amberin'den alçak paylaşım

Terör örgütü PKK'nın kalemşoru 'dan, Şanlıurfa'daki kanlı saldırıya ilişkin skandal bir tweet geldi.

Sırtını PKKya dayayan Amberinden alçak paylaşım

PKK'nın gazetecisi , Viranşehir'deki bombalı saldırının ardından alçak bir provokasyona imza attı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.Saldırıda 3 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği,15 kişininde aralandığı bildirildi.

HAYIRCILAR OY KAYBI ENDİŞESİYLE TEPKİLİ
HDP ve PKK'nın sözcüsü Amberin Zaman, PKK'ya tepki göstererek saldırının referandumda 'Evet' oyu olarak döneceğini savundu.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi 12:42
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