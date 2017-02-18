Seri cinayet!

Aydın Didim'de önceki gün oto tamirhaneye gelen Kadir K. (27), Didim Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Metin Diler'i (65) konuşmak için dışarıya çağırdı. Cezaevinden yeni çıktığı ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen K, Diler'i ağzından tabancayla ateş ederek yaraladı. Daha sonra ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Yaralı Diler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dün ise Şamil Olca (30) ile Yaşar Kaya (45), ilçedeki bir arazide vücutlarının çeşitli yerlerine ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. Diler'i öldüren Kadir K.'nın bu cinayetleri de işlediği ihtimali üzerinde duran polis, zanlının Söke'de olduğu belirledi. Ekipler, zanlının otomobilini durdurdu. Aracı kullandığı belirlenen Kadir K, otomobilden inerek kaçmaya başladı. Yaşanan çatışma ve kovalamacanın ardından ekipler, zanlıyı su kanalında yakalanıp gözaltına aldı. Kadir K, Emniyet'e götürüldü.