"Sandıktan evet çıkacak siz de biteceksiniz"

Resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gelen başbakan Binali Yıldırım, burada yaşayan Türklere hitap etti.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Sizlerin arkasında Başbakanınız Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan, sizin arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var. Kendinizi asla yalnız hissetmeyeceksiniz. Zor şartlarda çalışarak, didinerek kazançlarınızı Türkiye'nin kalkınması, ilerlemesi, büyümesi için büyük bir kaynağa dönüştürdünüz. Sizin hakkınız ödenmez.



ARTIK TÜRKİYE'DE TELEFONLARINIZI KULLANABİLECEKSİNİZ

2002 yılında Türkiye AK Parti iktidarıyla tanıştı. AK Parti iktidarı çok büyük atılımlara imza attı. Bu atılımların gerçekleştirilmesinde şüphesiz sizlerin büyük desteği ve katkısı var.Bir yandan ülkemizi kalkındırırken bir yandan da sizlerin beklentilerini, taleplerini gözardı etmedik. Pasaport harçları çok yüksekti, indirin dediniz, indirdik mi? Dövizle askerlik bedelini 6 kat indirdik mi? Mavi kart sahibi gençlerimizin Türkiye'deki devlet dairelerinde çalışmasının yolunu açtık mı? Sizlerin de doğum yardımı, çeyiz, konut hesaplarından faydalanmasını sağladık mı? Türkiye'ye getirdiğiniz arabalarınızın 2 yıl süreyle Türkiye'de kalmasının önünü açtık mı? Artık Türkiye'de telefonlarınızı da rahatça kullanabileceksiniz.

MAHKEME ÇİLESİ SONA ERECEK

Almanca'yı Almanlar'dan daha iyi öğrenceksiniz. Türkçe'yi de aynı şekilde muhafaza edeceksiniz. Yurtdışından Türkiye'ye gelen öğrencilerimizin üniversite katkı paylarını artık biz ödüyoruz. Yapacaklarımız daha çok var. Burada mahkeme oluyor, aranızda anlaşmazlıklar oluyor. Alınan mahkeme kararlarının Türkiye'de geçerli olmasında engeller var. Bu mahkemeyi kazandığınız halde bir türlü sonu gelmeyen tekrar belirsiz bir yola giriyorsunuz. İşte bunu da ortadan kaldırıyoruz. Artık alınan mahkeme kararları da Türkiye'de geçerli olacak bu çile de sona erecek.

TÜRKİYE'DE OKUMAK İSTEYENLERE ÖZEL KONTENJAN

Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen gençlerimize yönelik özel, size has kontenjanlar oluşturacağız. Üniverseterde Türk diasporası araştırma enstitüsü kuracağız. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız Türkçeyi ana dili gibi konuşan gazeteciler olarak yetişecekler, ayrıca yaşadıkları ülkenin dilini de en az onlar kadar güzel konuşan gençlerimiz yetişecek.



ALMANYA'DA SEÇİM 27 MART'TA

16 Nisan'da Türkiye halkoylaması var. Yurtdışında 3 milyona yakın seçmen oy kullanacak. Seçim buralarda 27 Mart'ta başlayıp 9 Nisan'da sona erecek.15 Temmuz akşamı asker kılığına girmiş alçak FETÖ mensupları Türkiye'de darbe yapmak istediler. Cumhurbaşkanımız dik durdu, alçaklara, darbecilere geçit yok, dedi. Milleti meydanlara davet etti. Hükümetimiz dik durdu. Vatandaşlarımız darbecilere darbeyi vurdu.Milletimiz tanklara, toplara, bombalara göğsünü siper etti. Bu alçak darbe girişimini püskürttü. 250 kardeşimiz kahramanca, yiğitçe şehit oldular. Sizler burada haberleri duyduğunuz an dua ettiniz, destek verdiniz.Biz de dik durduk. Sizin emanetinize sahip çıktık. Ne bir karış toprağımızı ne de ayyıldızlı bayrağımızı bu hain FETÖ'ye çiğnetmedik.

BİRİLERİ BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

O gece birileri hayal kırıklığı yaşadı. Siz onların kim olduğunu iyi bilirsiniz. Siz 15 Temmuz akşamında bazı dost bildiklerimizin Türkiye'deki demokrasi, insan haklarına, Avrupa değerlerine daha fazla sahip çıkmalarını beklerdik. Ne yaptılar? Yarım ağız açıklama yaptılar. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Bu milleti hiç kimse dize getiremez. İşte burada bunun ispatı var. Onbinler burada ayyıldızlı bayrağıyla burada. Bu bayrak inmez, vatan bölünmez diyor..



BESLEDİĞİ YILANLAR KENDİLERİNİ SOKACAK

Fırat Kalkanı Harekatı'nda adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Terörü de, terör destekçilerini de, teröre göz kırpanları da, teröre yataklık yapanları da Türkiye olarak rahatsız etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Öyle Türkiye'ye ders verilmeye kalkılan günler geride kaldı. Türkiye parmak sallamayla korkutulacak bir ülke değildir. Terörün yanında olmaya devam edenler bilsinler ki o terör bir gün gelecek kendisini koruyanları da yakacak. Beslediği yılanlar bir gün onları da sokacak. Ama Türkiye'nin yanında olurlarsa kendileri kazanacak, milletleri kazanacak.

YENİKAPI RUHU TERKEDİLDİ

Yenikapı'da CHP, MHP olarak biraraya geldik. Birlikte çalışmaya karar verdik. Ne yazık ki bazıları bir süre sonra bu ruhu taşıyamadı ve Yenikapı ruhu terkedildi. Mağduriyet diyerek yeniden FETÖ'nün dilini kullanmaya, mağduriyet bahanesiyle FETÖ'yü yeniden savunanlar oldu. Ancak MHP bir kez daha milli duruş sergileyerek Yenikapı ruhuna sımsıkı sarıldı. Sayın Bahçeli Türkiye'nin önündeki tehdidi gördü ve ülkenin beka sorunu olduğunu gördü FETÖ ve arkasındaki şer güçleri gördü. Biraraya geldik, konuştuk. Türkiye'de bir daha böyle bir tehdidin yaşanmaması için mutabakata vardık. Bu köklü çözüm sizlerin sandığa giderek onaylayacağınız anayasa değişikliğidir."

HİÇBİR ŞEY CEVAPSIZ KALMAYACAK

Türkiye'de yönetim sisteminde yeni bir değişikliğe gidiyoruz. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü Ankara'da ayın 25'inde muhteşem bir törenle halkoylaması kampanya tanıtımını başlatacağız. 81 ilimizden vatandaşlarımızın bulunduğu kampanyada bunları anlatacağız. Hiçbir şey cevapsız kalmayacak. Cumhurbaşkanını artık halk seçiyorsa hesabını da millet sormalıdır. Getirdiğimiz sisteme göre Cumhurbaşkanı ve Meclis milletvekilleri aynı gün seçilecek. İki tane sandık konulacak. Bir tanesinde Cumhurbaşkanlığı için diğerinde de milletvekilleri için oy verilecek. Böylece 5 yıl süreyle meclis görev yapacak. Cumhurbaşkanı da hemen seçim sonuçlarından sonra hükümetini kuracak, göreve başlayacak. Vatandaşa verdiği sözleri yerine getirecek. Güzel yaptıysa en fazla bir sefer daha seçilmiş olacak. Şimdiki sistemde hiç sınır yok. İstediği kadar seçilir.

BİR GEMİDE 2 KAPTAN OLMAZ

İyi çalışmamışsa, vatandaşın gönlünü kazanmamışsa ilk seferinde vatandaş yolcu eder. Demokrasilerde vatandaşın gücünün üzerinde güç yokturnihayet anayasamıza göre 330 üzerinde 339 oyla kabul edildi. Bundan sonra söz sizin, karar da sizin. Söz milletin, karar da milletin.Parlamenter sisteminde bir başbakan var. Cumhurbaşkanlığı sisteminde bir tane Cumhurbaşkanı var. Bir gemide iki tane kaptan olmaz. Biri kaptan olacak biri de yardımcı olacak. Aksi halde o gemi batar. Bu sistem çift başlılığı ortadan kaldırıyor. Millet iradeyi seçtiği Cumhurbaşkanına veriyor. Efendim bütün yetkiler Cumhurbaşkanında toplanıyor diyorlar. Bu da büyük yalan.

KOCA BİR YALAN

Diyorlar ki Anayasa Mahkemesi üyelerin cumhurbaşkanı seçiyor. Kocaman yalan. Bugün neyse yine aynısı. HSYK da Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor diyorlar. Bu da kocaman yalan. Bunların seçiminde ilk defa milletin sözü geçiyor. Bu 13 üyenin 7 tanesini Meclis seçiyor, milletvekilleri seçiyor. Milletvekillerini milletin kendisi seçiyor. Dolayısıyla millet 7 üyeyi vekilleri aracılığıyla seçiyor. Bu tarihte bir ilk, demokraside çok önemli merhale. Geriye kalan 4 taneyi de Cumhurbaşkanı seçiyor. Cumhurbaşkanını millet seçiyor, yüzde 50'den fazla oyla seçiliyor.

SANDIKTAN EVET ÇIKACAK SİZ DE BİTECEKSİNİZ

Bugüne kadar ne yaptıysak sizin için, ülke için, milletimiz için yaptık. Bu anayasa değişikliğini ülkemizin aydınlık yarınları için yapıyoruz. Bizden öncekilerin, bizlerin yaşadıklarını çocuklarımız, torunlarımız yaşamasın. Türkiye işleyen bir sisteme sahip olsun. Millet kimi seçerse, kimi takdir ederse yetki de sorumluluk da onda olsun istiyoruz. Biz Türkiye'ye birçok eser kazandırdık. Şimdi de yıllar yılı milletin hayır duasını alacağımız en güzel eserimizi bu ülkeye, bu mübarek insanlara kazandırmak istiyoruz. Bazıları bu değişiklikten rahatsız. Çünkü seçilmiş hükümetlere artık darbe yaptıramayacaklardır. Milli iradenin yetkisini asla gasp edemeyeceklerdir. CHP artık korkutmayla, kutuplaştırmayla, istismarla oy toplayamayacak. Bu sistem CHP'yi de değiştirecek.CHP şimdiye kadar herşeye hayır diyor. HDP'yi de arkasına katmış hayır diyor. İkisine de hayırlı olsun. Bölücü terör örgütleri de bu koroya katılmış gibi gözüküyor. Hatta bölücü terör örgütü diyorum ki, Evet çıkacak siz de biteceksiniz. Buradan ilan ediyorum."