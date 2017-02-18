Yol Durumu
  1. Meteorolojiden güzel haber! Bahar havası geliyor
  2. Kaymakamın iki yüzü: Elinde bayrak, cebinde ByLock!..

'nın sözde üst düzey yöneticileri öldürüldü

Mardin Valiliği, Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçelerine bağlı köylerde 7 günden bu yana devam eden operasyonlarda 2 üst düzey bölücü terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

PKKnın tepe kadrosuna ağır darbe

Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçeleri arasındaki köylerde 7 günden bu yana devam eden terör operasyonuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin il Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile yürütülen operasyonda; Nusaybin'in Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Koruköy Mahalleleri, Ömerli ilçesinin; Sulakdere ve Aytepe Mahalleleri, Artuklu İlçesi; Yandere ve Ahmetli Mahalleleri arasında kalan bölgede faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek, yardım ve yataklık eden işbirlikçi şahısları yakalamak maksadıyla 11 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 18.00'dan itibaren Atmaca-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 17 Şubat 2017 günü Nusaybin İlçesi Koruköy Mahallesinde, çıkan çatışmada üst düzey 2 bölücü terör örgütü mensubu, 1 adet M-16 ve 1 adet MP-5 silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda 1 kahraman polis özel harekat mensubu arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Operasyon halen devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir"
Etiketler: ,
  • 18 Şubat 2017, Cumartesi 09:57
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
S&#220;PER T&#220;RKİYE 2071 SÜPER TÜRKİYE 2071

YENİ TÜRKİYEDE PKK NIN YERİ OLMADIĞINI KANDİL VE PENSİLVANYA BİLİYOR.BUNUN İÇİN NE KADAR TERRÖR ÖRGÜTLERİN DEVLET İÇİNDEKİ PİSLİKLERİNİ TEMİZLEYİNKİ ÖNÜNÜZ AÇILSIN.MESALA EĞİTİM YUVALARINDA GİZLİ PKK VE FETÖCÜLER,PKK IRAKVE SURİYE KOLUNU KOPARMAK ATMAK İÇİN ÇOK İYİ OPERESYON PLANLARI OLMALIDIR.BUNLARIN BU COĞRAYFYADA BARINAMIYACAĞINI ÖĞRENMELİDİR.ZATEN BİR HAREKATTE BUNLARIN HEPSİ DAĞILIR.BİR PİSİKOLOJİK HARP UYGULAYIN.TÜRKİYE BUNLARA KARŞI YALNIZDIR BUNUDA BİLİN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.02.2017 11:18
k&#252;zey küzey

Mehmedim ALLAHın izniyle fişini çekti i...ne kılıklı terörist pkakalıların

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.02.2017 11:11
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar