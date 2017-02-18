Mardin Valiliği Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçeleri arasındaki köylerde 7 günden bu yana devam eden terör operasyonuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin il Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile yürütülen operasyonda; Nusaybin'in Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Koruköy Mahalleleri, Ömerli ilçesinin; Sulakdere ve Aytepe Mahalleleri, Artuklu İlçesi; Yandere ve Ahmetli Mahalleleri arasında kalan bölgede faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek, yardım ve yataklık eden işbirlikçi şahısları yakalamak maksadıyla 11 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 18.00'dan itibaren Atmaca-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 17 Şubat 2017 günü Nusaybin İlçesi Koruköy Mahallesinde, çıkan çatışmada üst düzey 2 bölücü terör örgütü mensubu, 1 adet M-16 ve 1 adet MP-5 silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda 1 kahraman polis özel harekat mensubu arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Operasyon halen devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir"