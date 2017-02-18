Mardin Valiliği Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçeleri arasındaki köylerde 7 günden bu yana devam eden terör operasyonuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin il Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile yürütülen operasyonda; Nusaybin'in Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Koruköy Mahalleleri, Ömerli ilçesinin; Sulakdere ve Aytepe Mahalleleri, Artuklu İlçesi; Yandere ve Ahmetli Mahalleleri arasında kalan bölgede faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek, yardım ve yataklık eden işbirlikçi şahısları yakalamak maksadıyla 11 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 18.00'dan itibaren Atmaca-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 17 Şubat 2017 günü Nusaybin İlçesi Koruköy Mahallesinde, çıkan çatışmada üst düzey 2 bölücü terör örgütü mensubu, 1 adet M-16 ve 1 adet MP-5 silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda 1 kahraman polis özel harekat mensubu arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Operasyon halen devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir"
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YENİ TÜRKİYEDE PKK NIN YERİ OLMADIĞINI KANDİL VE PENSİLVANYA BİLİYOR.BUNUN İÇİN NE KADAR TERRÖR ÖRGÜTLERİN DEVLET İÇİNDEKİ PİSLİKLERİNİ TEMİZLEYİNKİ ÖNÜNÜZ AÇILSIN.MESALA EĞİTİM YUVALARINDA GİZLİ PKK VE FETÖCÜLER,PKK IRAKVE SURİYE KOLUNU KOPARMAK ATMAK İÇİN ÇOK İYİ OPERESYON PLANLARI OLMALIDIR.BUNLARIN BU COĞRAYFYADA BARINAMIYACAĞINI ÖĞRENMELİDİR.ZATEN BİR HAREKATTE BUNLARIN HEPSİ DAĞILIR.BİR PİSİKOLOJİK HARP UYGULAYIN.TÜRKİYE BUNLARA KARŞI YALNIZDIR BUNUDA BİLİN.
Mehmedim ALLAHın izniyle fişini çekti i...ne kılıklı terörist pkakalıların
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