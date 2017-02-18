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Ölüm kapısı

Aldattığı eşi tarafından eve alınmayan koca, dairenin kapısında tabancayla intihar etti...

Ölüm kapısı
Antalya'da yaşayan 34 yaşındaki Turhan Ö., eşi Ü.Ö.'yü aldattı. Kadın çılgına döndü. Birbirine giren çift, ayrı yaşamaya başladı. Ancak ikili yeniden bir araya geldi. Geçen salı günü ise Ü.Ö., kocasının başka kadınlarla mesajlaştığını gördü. Çıkan tartışma sonrası Turhan Ö., evi terk etti. Dün gece eşi ve 2 çocuğunun oturduğu dairenin kapısını çaldı. Ü.Ö., eşini eve almadı. Sabah saatlerine kadar kapıda bekleyen Turhan Ö., başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan bina sakinleri polis ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine giden ekipler tarafından öldüğü belirlenen Turhan Ö.'nün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Gözyaşı döken Ü.Ö.'yü komşuları ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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