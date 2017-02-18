Ölüm kapısı

Antalya'da yaşayan 34 yaşındaki Turhan Ö., eşi Ü.Ö.'yü aldattı. Kadın çılgına döndü. Birbirine giren çift, ayrı yaşamaya başladı. Ancak ikili yeniden bir araya geldi. Geçen salı günü iseÜ.Ö., kocasının başka kadınlarlamesajlaştığını gördü. Çıkan tartışmasonrası Turhan Ö., evi terk etti. Dün gece eşi ve 2 çocuğunun oturduğu dairenin kapısını çaldı. Ü.Ö., eşini eve almadı. Sabah saatlerinekadar kapıda bekleyen Turhan Ö.,başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan bina sakinleri polis ve sağlık ekiplerine verdi. Olayyerine giden ekipler tarafındanöldüğü belirlenen Turhan Ö.'nün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Gözyaşı dökenÜ.Ö.'yü komşuları ve yakınlarısakinleştirmeye çalıştı.
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