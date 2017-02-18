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soğuktan donarak öldü

Mülteci soğuktan donarak öldü
Iğdır'da jandarma ekipleri, İran üzerinden kaçak olarak 'ın Aralık İlçesi'ne gelen leri yakalamak için çalışma başlattı. Melekli beldesinde Afganistan uyruklu mülteci Nasee Rahmad'ın (18) cesediyle karşılaşan ekipler, çevrede arama yaptı. Üstleri ıslak bir şekilde baygın halde bulunan 11 mülteci, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan ve yapılan incelemelerde donarak öldüğü tespit edilen Nasee Rahmad'ın kimsesizler mezarlığına defnedildiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, insan kaçakçılarının mültecileri yola bırakıp kaçtığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, kaçan insan tacirlerini her yerde arıyor.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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