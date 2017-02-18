Mülteci soğuktan donarak öldü

Iğdır'da jandarma ekipleri, İran üzerinden kaçak olarak Iğdır'ın Aralık İlçesi'ne gelen mültecileri yakalamak için çalışma başlattı. Melekli beldesinde Afganistan uyruklumülteci Nasee Rahmad'ın (18) cesediylekarşılaşan ekipler, çevrede arama yaptı. Üstleri ıslak bir şekilde baygın halde bulunan 11 mülteci, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cesedi Adli Tıp Kurumu'nakaldırılan ve yapılan incelemelerdedonarak öldüğü tespit edilen NaseeRahmad'ın kimsesizler mezarlığınadefnedildiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, insan kaçakçılarının mültecileri yola bırakıp kaçtığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, kaçan insan tacirleriniher yerde arıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.