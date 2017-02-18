Modaya uydular

Kerbela'da kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist şaşkınlık yarattı. Daha önce PKK'lı ve PYD'li teröristlerde görülen kadın kılığına girme modasının son temsilcisi DEAŞ oldu. Irak ordusunun tutukladığını bildirdiği terörist, kadın kılığına girdiğinde neredeyse hiç tanınmadı. Kolundaki bileziklerden, makyajına kadar her detayı düşünerek kadın kılığına giren teröristin halkın yoğun olarak toplandığı bir düğünü veya cami çıkışını hedef alacağı öğrenildi. DEAŞ'lı teröristin kadın kılığına girmiş hali sosyal medyada da ilgi konusu oldu. Sosyal medyada bazı kadınlar "Benden daha güzel olmuş" yorumunda bulundu. Erkeklerden bazıları ise "Çok seksiymiş" ifadelerini kullandı. PKK'nın da aynı taktiği uyguladığını belirten sosyal medya kullanıcıları ise "PKK'nın fistan modasına DEAŞ da uymuş" yorumunu yaptı.
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