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Mama operasyonu

Mama operasyonu
Bitlis'in Hizan İlçesi'nden olumsuz hava koşulları kentte hayatı felç etti. Kar nedeniyle yolların kapandığı mezrada yaşayan Serepnal Palsi hastası 8 yaşındaki Berşan Tuz'un ise maması bitti! Talihsiz çocuğun ailesi, durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler, Berşan'ın 2 aylık beslenmesini karşılayacak 240 kutu mamayı iş makinesine yükledi. 5 saatin sonunda mamaları minik Berşan'a yetiştirdi. Aile, mama getiren ekibe teşekkür etti.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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