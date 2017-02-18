Mama operasyonu

Bitlis'in Hizan İlçesi'nden olumsuz hava koşulları kentte hayatı felç etti. Kar nedeniyle yolların kapandığı mezrada yaşayan Serepnal Palsi hastası 8 yaşındaki Berşan Tuz'un ise maması bitti! Talihsiz çocuğun ailesi, durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler, Berşan'ın 2 aylık beslenmesini karşılayacak 240 kutu mamayı iş makinesine yükledi. 5 saatin sonunda mamaları minik Berşan'a yetiştirdi. Aile, mama getiren ekibe teşekkür etti.