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Korkunç oyun

Kocaeli'de dün 14 aylık Doğa Coşkun, ağabeyi Berkay Coşkun ile birlikte oyun oynamak için evindeki balkona çıktı. Balkon demirlerinin arasından dışarı bakan minik çocuğun başı sıkıştı. Büyük korku yaşayan Coşkun, ağlamaya başladı. Çocuğu gören anne Serpil Coşkun, bunun üzerine itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Gelen ekipler, demiri keserek yarım saat sonra talihsiz çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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