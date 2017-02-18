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Kanlı oyun

Kanlı oyun
Bartın'ın Çakırkadı Köyü'nde Burak A. (17) komşusu Ferhan Y.'nin (11) evine gitti. Havalı tüfekle oynayan Ferhan, dalgınlıkla Burak A.'ya ateş etti. Kafasından yaralanan delikanlı bir anda yere yığıldı. Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralı gence müdahale etti. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burak A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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