Jandarma şeması

FETÖ'nün İstanbul'daki jandarma imamlarından Ö.B. itirafçı olup her şeyi anlattı. Örgütün jandarma yapılanmasını ortaya çıkardı. Savcılık Ö.B.'nin verdiği bilgilerden yola çıkarak yapılanmanın şemasını saptadı. Oşemada örgütün hücresistemi vardı. Şemada;"Okulcu" imamları enönemli noktadaydı! Jandarma okullarından sorumlu olan Münir kod adlı örgüt imamının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalıştığı, oğlunun adının da Fetullah olduğu açıklandı.
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