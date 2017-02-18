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şeması

Jandarma şeması
FETÖ'nün İstanbul'daki imamlarından Ö.B. itirafçı olup her şeyi anlattı. Örgütün jandarma yapılanmasını ortaya çıkardı. Savcılık Ö.B.'nin verdiği bilgilerden yola çıkarak yapılanmanın şemasını saptadı. O şemada örgütün hücre sistemi vardı. Şemada; "Okulcu" imamları en önemli noktadaydı! Jandarma okullarından sorumlu olan Münir kod adlı örgüt imamının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalıştığı, oğlunun adının da Fetullah olduğu açıklandı.

Fatih ULAŞ
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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