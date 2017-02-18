İnsanlığın ortak vicdanı: Türkiye

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük mülteci krizinin yaşandığı son yıllarda ülkelerindeki iç savaş veya karışıklıklardan kaçarak Türkiye'ye gelen 3 milyondan fazla sığınmacının sayısı 61 ülkenin nüfusunu geçiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) yayımladığı 2015 yılı verilerine göre, dünya genelinde 21,3 milyon mülteci bulunuyor.

Türkiye ise özellikle Suriye'deki iç savaştan kaçan 2,8 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.





Türkiye'de Irak, Afganistan, İran, Somali ve diğer ülkelerden gelen 291 bin kişi de bulunuyor. Toplamda 3,1 milyondan fazla kişi, Türkiye'de sığınmacı olarak yaşıyor. Türkiye, koruma talep eden kişilere ev sahipliği yapan ülkeler arasında en önde geliyor.

BM'ye üye 193 ülke ile kıyaslandığında Türkiye'deki sığınmacı sayısı, 61 ülkenin nüfusundan daha fazla.

Sığınmacılar için oluşturulan kamplarda yaşayanların sayısı da bazı ülkelerin nüfusunu geçiyor.

Sadece Şanlıurfa'daki kamplarda 114 bin sığınmacı yaşıyor. Gaziantep'te 39 bin, Kilis'te 36 bin 885, Kahramanmaraş'ta 23 bin 709, Hatay'da 19 bin 960, Malatya'da 10 bin 236, Osmaniye'de 7 bin 250 sığınmacı bulunuyor.



YARDIM YAPAN ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE BİRİNCİ

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