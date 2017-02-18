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İnsanlığın ortak vicdanı:

Batı ülkeleri yaşanan insanlık dramına sırtını dönüp verdiği sözleri tutmazken mazlumlara kucak açtı. Ülkelerindeki iç savaş veya karışıklıklardan kaçarak Türkiye'ye gelen 3 milyondan fazla sığınmacının sayısı, 61 ülkenin nüfusunu geçiyor. Türkiye, 140 ülkeye yardım ulaştırırken, yaptığı maddi miktarı 3,2 milyar dolar.

İnsanlığın ortak vicdanı: Türkiye

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük mülteci krizinin yaşandığı son yıllarda ülkelerindeki iç savaş veya karışıklıklardan kaçarak 'ye gelen 3 milyondan fazla sığınmacının sayısı 61 ülkenin nüfusunu geçiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) yayımladığı 2015 yılı verilerine göre, dünya genelinde 21,3 milyon mülteci bulunuyor.

Türkiye ise özellikle Suriye'deki iç savaştan kaçan 2,8 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'de Irak, Afganistan, İran, Somali ve diğer ülkelerden gelen 291 bin kişi de bulunuyor. Toplamda 3,1 milyondan fazla kişi, Türkiye'de sığınmacı olarak yaşıyor. Türkiye, koruma talep eden kişilere ev sahipliği yapan ülkeler arasında en önde geliyor.

BM'ye üye 193 ülke ile kıyaslandığında Türkiye'deki sığınmacı sayısı, 61 ülkenin nüfusundan daha fazla.

Sığınmacılar için oluşturulan kamplarda yaşayanların sayısı da bazı ülkelerin nüfusunu geçiyor.

Sadece Şanlıurfa'daki kamplarda 114 bin sığınmacı yaşıyor. Gaziantep'te 39 bin, Kilis'te 36 bin 885, Kahramanmaraş'ta 23 bin 709, Hatay'da 19 bin 960, Malatya'da 10 bin 236, Osmaniye'de 7 bin 250 sığınmacı bulunuyor.

YARDIM YAPAN ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE BİRİNCİ
Dünyada az gelişmiş ülkelere destekte 1. sırada ABD, 2. sırada İngiltere, 3. sırada Türkiye var ama biz gelire göre 1. sıradayız, ABD 2. sırada yer alıyor.





"Dünya İnsani Zirvesi" ilk defa Türkiye'de gerçekleştirildi. Zirveye 23 devlet başkanı, 23 başbakan ve 50'nin üzerinden bakan katıldı.


Türkiye, 140 ülkeye yardım ulaştırırken, yaptığı maddi insani yardım miktarı 3,2 milyar dolar
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi 21:46
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