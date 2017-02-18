İncirlik buluşması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford dün İncirlik'te bir araya geldi. Görüşme ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Orgeneral Akar, Dunford'a ülkemizin hudut güvenliğini sağlamak için Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattıklarını belirtti. Hulusi Akar görüşmede güvenliği sağlanan bölgelereyerinden edilmiş insanların geri dönmeye başladığınıkaydederken, El Bab bölgesinde de büyük ölçüde kontrolünsağlandığını ifade etti. İncirlik'te gerçekleşen zirvede, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak başta PKK ve DEAŞ olmak üzere Suriye ve Irak'taki terör örgütleri ile mücadelekonularında görüş birliği de teyit edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.