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İncirlik buluşması

İncirlik buluşması
Genelkurmay Başkanı Orgeneral ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral dün İncirlik'te bir araya geldi. Görüşme ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Orgeneral Akar, Dunford'a ülkemizin hudut güvenliğini sağlamak için Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattıklarını belirtti. Hulusi Akar görüşmede güvenliği sağlanan bölgelere yerinden edilmiş insanların geri dönmeye başladığını kaydederken, El Bab bölgesinde de büyük ölçüde kontrolün sağlandığını ifade etti. İncirlik'te gerçekleşen zirvede, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak başta PKK ve DEAŞ olmak üzere Suriye ve Irak'taki terör örgütleri ile mücadele konularında görüş birliği de teyit edildi.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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