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HDP'li vekil gözaltına alındı

HDP Batman Milletvekili , Mardin'in Midyat ilçesinde göz altına alındı.

HDPli vekil gözaltına alındı

HDP Batman Milletvekili hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, HDP Batman Milletvekili Aslan, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında, Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından, Aslan hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla, 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış, duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle de yakalama kararı çıkarılmıştı.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi 20:19
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