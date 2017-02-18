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Hain saldırıda önemli gelişme

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiğini, soruşturma kapsamında 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Hain saldırıda önemli gelişme

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir Hakimler ve Savcılar Sitesine bombalı araçla yapılan saldırının ardından başlatılan operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bombalı araçla terör saldırısının gerçekleştiği Hakimler ve Savcılar Sitesinde incelemede bulundu. Vali Tuna, patlamanın ardından 26 kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Tuna, saldırıda kullanılan aracın sahibinin ise Mardin'in Derik ilçesinde gözaltına alındığını ifade etti. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan isimlerin PKK bağlantılarının bulunduğu iddia edildi.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi 11:09
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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k&#252;zey küzey

alakalı ne kadar varsa toplanmalı ve bu durum caydırıcı olamalı.ALLAH şehitlerimize rahmetinden versin

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 18.02.2017 11:14
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