Gurbetçi futbolcu herkesi üzdü

Trafik canavarı, bir genci daha hayattan kopardı. Danimarka'nın Holbk United futbol takımında top koşturan Serkan Yıldız (17), geçtiğimiz gece Höjby kasabasında meydana saat 22.00 sıralarında trafik kazası geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldız'ın ölümü, oyuncularının çoğunluğu Türk olan Holbk United Kulübü'nde büyük üzüntüye sebep oldu. Serkan'ın takım arkadaşları yerel medyaya yaptıkları açıklamada, Serkan'ın gelecek vaat eden bir oyuncu olduğunu belirterek büyük üzüntü duyduklarını söyledi.