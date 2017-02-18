Gönlü zengin

Kırklareli'de PTT Şubesi'ne giden Nevzat Dinç, yerde içi para dolu bir cüzdan bulunca durumu polise haber verdi. Bunun üzerine kamera kayıtları incelendi. Cüzdanı düşüren kişinin Ayça Özdemir olduğu belirlendi. Dinç, içinde bin 900 lira olan cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanındaki parayla annesine çamaşır makinesi almak istediğini söyleyen genç kız, Dinç'e teşekkür etti.