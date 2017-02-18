Fırtına sonrası gerginlik

Kardak Kayalıkları yakınlarındaki nöbetlerine fırtına nedeniyle 4 gündür ara veren Türk Sahil Güvenlik ekipleri, hava koşullarının normale dönmesiyle tekrar bölgeye döndü. Kalimnos Adası önlerinde bekleyen Yunan botu ise saat 12.05'te Kardak'a yaklaştı. Bunun üzerine 72 bordo numaralı Türk Sahil Güvenlik botu demir aldı. Yunan botunun önünü kesip, bölgeden uzaklaşmasını sağladı. Yunan botu bunun üzerine karasularımızdan çıktı.
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