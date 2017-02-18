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Fırat Kalkanı'nda önemli gelişme!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatının 179'uncu gününde yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatları sonucunda toplam 16 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Fırat Kalkanında önemli gelişme!
: Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 95 terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 9 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 9 bina, 2 araç, 1 akaryakıt istasyonu imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda; 5 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiş, 1 barınma yeri imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekâtları sonucunda toplam 16 DEAŞ terör örğütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi 15:16
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