Yol Durumu
  1. Soruşturmadan mesaj uygulaması ‘Surespot’ çıktı
  2. Sözcü’den küstah karikatür

- kamera kayıtlarında

FETÖ-PKK iş birliği kamera kayıtlarında
'nün emniyetteki terör kayıtlarını silip sınav sorularını vererek subay yaptığı tespit edilen üyesinin, üniversite yıllarında katıldığı eylemlere ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 5 Ağustos 2016'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan rütbeli bir askerin ifadeleri doğrultusunda Teğmen F.U.'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi daha gözaltına alındı. İzmir'deki Mayın Arama ve Kurtarma Birliği'nde görev yapan şüpheli F.U.'nun ifadesinde, "Hemşehrim olan FETÖ yöneticisi abi bana 'Gel seni subay yapalım' dedi. İstanbul'da FETÖ evlerinde kalıp sınavlara hazırlandım. Sürekli himmet verdim" dedi. F.U.'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kamera kayıtlarında F.U.'nun katıldığı PKK eylemlerinde slogan attığı ve halay çektiği görülüyor.
Etiketler: , ,
  • 18 Şubat 2017, Cumartesi 00:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar