FETÖ-PKK iş birliği kamera kayıtlarında

FETÖ'nün emniyetteki terör kayıtlarını silip sınav sorularını vererek subay yaptığı tespit edilen PKK üyesinin, üniversite yıllarında katıldığı eylemlere ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 5 Ağustos 2016'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan rütbeli bir askerin ifadeleri doğrultusunda Teğmen F.U.'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi daha gözaltına alındı. İzmir'deki Mayın Arama ve Kurtarma Birliği'nde görev yapan şüpheli F.U.'nun ifadesinde, "Hemşehrim olan FETÖ yöneticisi abi bana 'Gel seni subay yapalım' dedi. İstanbul'da FETÖ evlerinde kalıp sınavlara hazırlandım. Sürekli himmet verdim" dedi. F.U.'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kamera kayıtlarında F.U.'nun katıldığı PKK eylemlerinde slogan attığı ve halay çektiği görülüyor.
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