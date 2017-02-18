Evi başına yıkıldı!

Olmayan inşaat projelerini maket üzerinden satarak milyonlarca liralık vurgun yapan Makrom Yapı ve arsa sahipleri hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması ile dava açıldı. 2015 yılında boy uzatmak için yattığı hastanede gözaltına alınan M. LütfüBakırcı hakkında1436 yıldan 4667yıla varan sürelerdehapis talepedildi. 5 yıl önce tanıtımı yapılan ve şarkıcı Petek Dinçöz'ün reklamında oynadığı İstanbul Esenyurt ve Tuzla'daki projelere maketten satış yapıldı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar görkemli tanıtımlara kandı, paralarını yatırdı. Ancak aradan geçen sürede tek bir çivi dahi çakılmadı. 800'e yakın kişi mağdur oldu. Şirket sahipleri, yaşanan sorunun temelinde, Esenyurt bölgesinde yaşanan 'imar sorunu' olduğunu iddia etti. Şikayet üzerine 2015'te Makrom Yapı'nın sahibi Lütfü Bakırcı ile birlikte 6 kişi tutuklandı. Bir süre tutuklu kalan kişiler daha sonra tahliye edildi. Sorumlular hakkında Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 13 sanıklı davada yargılanan isimler arasında Makrom Yapı'nın sahibi Lütfü Bakırcı'nın yanı sıra, şirkette sekreter olarak çalışan Gülsüm T., arsa sahipleri Ahmet Kayıkçı, Adem Kayıkçı ile eski polis memuru Mehmet Albayrak yer aldı. İddianamede, Lütfü Bakırcı hakkında 1436 yıldan4 bin 667 yıla varan süredehapis talep edilirken, arsasahipleri Ahmet Kayıkçı veoğlu Adem Kayıkçı hakkındaise, 444'er yıldan bin 480'eryıla kadar hapis cezası istendi.
'BENİ DE DOLANDIRDI'
Projenin reklam filminde oynayan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün de bilgi amaçlı ifadesine başvuruldu. Ev karşılığı reklam filminde oynadığını belirten şarkıcı, kendisine de maket üzerinden ev verildiğini söyledi. Mağdur olduğunu söyleyen Dinçöz, firmadan şikâyetçi oldu
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