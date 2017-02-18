Yol Durumu
  1. Cemre ölüme düştü!
  2. Mülteci soğuktan donarak öldü

Evi başına yıkıldı!

Maket üzerinden daire satıp yüzlerce kişiyi mağdur eden Makrom Yapı sahibine şok! Boy uzatmak için gittiği hastanede yakalanan Lütfü Bakırcı’nın 4 bin 667 yıl hapsi istendi.

Evi başına yıkıldı!
Olmayan inşaat projelerini maket üzerinden satarak milyonlarca liralık vurgun yapan Makrom Yapı ve arsa sahipleri hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması ile dava açıldı. 2015 yılında boy uzatmak için yattığı hastanede gözaltına alınan M. Lütfü Bakırcı hakkında 1436 yıldan 4667 yıla varan sürelerde hapis talep edildi. 5 yıl önce tanıtımı yapılan ve şarkıcı 'ün reklamında oynadığı İstanbul Esenyurt ve Tuzla'daki projelere maketten satış yapıldı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar görkemli tanıtımlara kandı, paralarını yatırdı. Ancak aradan geçen sürede tek bir çivi dahi çakılmadı. 800'e yakın kişi mağdur oldu. Şirket sahipleri, yaşanan sorunun temelinde, Esenyurt bölgesinde yaşanan 'imar sorunu' olduğunu iddia etti. Şikayet üzerine 2015'te Makrom Yapı'nın sahibi Lütfü Bakırcı ile birlikte 6 kişi tutuklandı. Bir süre tutuklu kalan kişiler daha sonra tahliye edildi. Sorumlular hakkında Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 13 sanıklı davada yargılanan isimler arasında Makrom Yapı'nın sahibi Lütfü Bakırcı'nın yanı sıra, şirkette sekreter olarak çalışan Gülsüm T., arsa sahipleri Ahmet Kayıkçı, Adem Kayıkçı ile eski polis memuru Mehmet Albayrak yer aldı. İddianamede, Lütfü Bakırcı hakkında 1436 yıldan 4 bin 667 yıla varan sürede hapis talep edilirken, arsa sahipleri Ahmet Kayıkçı ve oğlu Adem Kayıkçı hakkında ise, 444'er yıldan bin 480'er yıla kadar hapis cezası istendi.

'BENİ DE DOLANDIRDI'
Projenin reklam filminde oynayan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün de bilgi amaçlı ifadesine başvuruldu. Ev karşılığı reklam filminde oynadığını belirten şarkıcı, kendisine de maket üzerinden ev verildiğini söyledi. Mağdur olduğunu söyleyen Dinçöz, firmadan şikâyetçi oldu
Etiketler:
  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar