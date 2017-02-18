Erkek arkadaşının evinde bulundu

Denizli'de geçen Pazartesi günü okula gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki S.B., bir daha evine dönmedi. Ailesi, kayıp başvurusuyapmak için polise gitti. Güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan genç kızdan sevindiren bir haber geldi. Kayıp S.B.'ninerkek arkadaşının evinde kaldığı öğrenildi. Önceki gün S.B.'nin kayıp haberini gören arkadaşının ailesi, polisi arayarak genç kızın yanlarında olduğunu söyledi. Eve giden polisekipleri, S.B.'yi alarak ailesine teslimetti. Anne Sebahat B., "Kızımla aramızdasorun yoktu. Ancak çocukça bir davranışsergiledi. Arkadaşında kalınca bizdenkorkarak eve gelmeye çekinmiş, evladımakavuştum" diye konuştu.
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