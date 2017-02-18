Erkek arkadaşının evinde bulundu

Denizli'de geçen Pazartesi günü okula gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki S.B., bir daha evine dönmedi. Ailesi, kayıp başvurusu yapmak için polise gitti. Güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan genç kızdan sevindiren bir haber geldi. Kayıp S.B.'nin erkek arkadaşının evinde kaldığı öğrenildi. Önceki gün S.B.'nin kayıp haberini gören arkadaşının ailesi, polisi arayarak genç kızın yanlarında olduğunu söyledi. Eve giden polis ekipleri, S.B.'yi alarak ailesine teslim etti. Anne Sebahat B., "Kızımla aramızda sorun yoktu. Ancak çocukça bir davranış sergiledi. Arkadaşında kalınca bizden korkarak eve gelmeye çekinmiş, evladıma kavuştum" diye konuştu.