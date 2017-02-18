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Enes’in katillerine müebbet

Enes’in katillerine müebbet
Iğdır Tuzluca'da yaşayan 6 yaşındaki Enes, yengesi Güneş Tosun'u sevgilisi ile ilişkisini öğrendiği için vahşice katledildi. Olayın ardından gözaltına alınan Güneş ve Ahmet çifti, cinayeti kabul etti. İkili tutuklanıp cezaevine gönderildi. 9 Şubat'ta yapılan duruşmada ise karar verildi. Mahkeme heyeti, Güneş Tosun ve Ahmet Tosun'u 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiyi öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasına mahkum etti.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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