Enes’in katillerine müebbet

Iğdır Tuzluca'da yaşayan 6 yaşındaki Enes, yengesi Güneş Tosun'u sevgilisi Ahmet Tosun ile ilişkisini öğrendiği için vahşice katledildi. Olayın ardından gözaltına alınan Güneş ve Ahmet çifti, cinayeti kabul etti. İkili tutuklanıp cezaevine gönderildi. 9 Şubat'ta yapılan duruşmada ise karar verildi. Mahkemeheyeti, Güneş Tosun ve AhmetTosun'u 'Çocuğu veya beden veya ruhbakımından kendisini savunmayacakkişiyi öldürme' suçundan ağırlaştırılmışömürboyu hapis cezasına mahkum etti.
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