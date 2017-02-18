Dörtnala kaza

Aydın'da dün 18 yaşındaki Mustafa Aycan'ın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Yılmaz Akyol (45) ile atına çarptı. Kazada, Aycan hayatını kaybetti, arkasında oturan ablası 23 yaşındaki Nurcan Aycan ve Akyol yaralandı, at da telef oldu. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aycan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerinde yapılan incemenin ardından talihsiz gencin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.