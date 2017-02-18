Dörtnala kaza

Aydın'da dün 18 yaşındaki MustafaAycan'ın kullandığı motosiklet, yolunkarşısına geçmek isteyen Yılmaz Akyol(45) ile atına çarptı. Kazada, Aycan hayatınıkaybetti, arkasında oturan ablası23 yaşındaki Nurcan Aycan ve Akyolyaralandı, at da telef oldu. Nazilli DevletHastanesi'ne kaldırılan yaralılardanAycan'ın durumunun ağır olduğubelirtildi. Olay yerinde yapılan incemeninardından talihsiz gencin cenazesi deaynı hastanenin morguna kaldırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.